Teder nimetati NCAA-s oma konverentsi nädala parimaks mängijaks

Esimest korda nädala mängija tiitli pälvinud 171 cm pikkune Tartust pärit korvpallur panustas kodunaiskonna kasuks keskmiselt ühe mängu kohta 20,5 punkti, kolm resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget.

Teder aitas Washington State Cougarsil pühapäeval alistada NCAA esimese divisjoni soosiku Arizona Wildcatsi 72:67. Eestlanna tabas viskeid 58,3-protsendiliselt, sopsas viis kolmepunktiviset ja panustas võitu 21 punkti.

Eestlanna säravamad sooritused olid neljandal veerandajal, kui tema isiklik spurt 7:0 suurendas Cougarsi edu kahelt punktilt üheksale punktile. Samuti Tartust pärit Anna Gret Asi Arizona Wildcatsi eest väljakul ei käinud.

Reedeses 65:58 võidumängus Arizona State Sun Devilsi üle kogus Teder 20 punkti. Tagamängija tabas neli kaugviset ja tegi neli vaheltlõiget, mis on tema hooaja rekord.

Teder on hooajal visanud keskmiselt ühe mängu kohta 10,9 punkti. Ta on võistkonna parimana tabanud 53 kolmepunktiviset, nende tabavusprotsent on 41,8.