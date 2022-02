Rocki esindusmeeskonna peatreeneriks saab Toomas Liivak

Kui Tartu korvpallimeeskonnast sai 2001. aasta sügisel Rock, oli tiimis ka Toomas Liivak. Selle kaptenina. Nii oli tema üks neist, kes kandis ja kannab endas Rocki vaimu," kirjutas Rock klubi Facebooki lehel. "Nüüd saab ta seda vaimu – ja võimugi – uuesti ellu äratada, sest asub peatreenerina vedama Rocki nime kandva meeskonna tagasitulekut."

Rock Tartu Terminali korvpallimeeskonna mänedžeri Joel Paali sõnul on Liivaku tulek peatreeneriks märgiline. "Vanemad olijad on rääkinud, et just Toomas oli üks omaaegse Tartu korvpallimeeskonna vedajaid, kes pani tiimi platsil elama ning ei andnud armu ei endale ega vastastele," rääkis Paal. "Kujutan ette, et just sellist energiat peaks olema ka Rocki uuel meeskonnal, sellele mõeldes hakkame meeskonda nüüd komplekteerima."

Liivak ütles, et tulek Rocki meeskonna etteotsa on paras väljakutse, sest selle nimega käib kaasas eriline ootus. "Muidugi ma mäletan oma Rocki-aegu, kuid täna on asjad paljuski teistsugused," rääkis Liivak. "Täna tuleb meeskonda algusest ehitama hakata, alustada altpoolt ja sealt samm-sammu haaval liikuma hakata. Samas aga on kõik ka samasugune, sest nii-öelda Rocki energiat ja ambitsiooni saab näidata ka madalamas liigas. Muidugi saab meie eesmärk seal olla vaid võit. Ja mäng, mis toob pealtvaatajad saali. Jälle Rocki vaatama."

Liivak on mänginud meeskondades Tartu Delta, Tartu Ülikool/Delta, Tartu Ülikool / Rock, EBS/Nybit, Rakvere PK ja Valga Welg. Ta oli 2021. aastal Eesti meistriks ja karikavõitjaks tulnud Tartu Ülikool/Kalevi naiskonna peatreener.