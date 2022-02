NHL: Calgary Flames teenis kümnenda järjestikuse võidu

Väravateta avaperioodi järel viis Sean Monahani tabamus Flamesi teise perioodi esimesel minutil juhtima. Viigiseis tekkis tabloole kuus minutit hiljem, kui Jetsi eest viskas värava Dominic Toninati.

47 sekundit enne normaalaja lõppu viis Elias Lindholmi tabamus Flamesi juhtima. Lindholm on nüüd kaheksas järjestikuses mängus visanud vähemalt ühe värava. Kohtumise lõpptulemuse vormistas 11 sekundit enne lõppu Tyler Toffoli ning Flames võitis kohtumise 3:1. 66 punkti kogunud Flames tõusis võiduga läänekonverentsis teisele kohale, Jets paikneb 52 punktiga 12. kohal.

