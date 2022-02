Sloveenia korvpallitäht siirdub Brooklyn Netsi ridadesse

Goran Dragic kuulus alates 2015. aastast kuni möödunud suveni Miami Heati koosseisu. Dragic oli Heati üks võtmemängijatest, kui klubi jõudis 2019/20 hooajal NBA finaalseeriasse.

Eelmisel suvel saatis Heat Dragici vahetuslepinguga Toronto Raptorsisse, kuid sloveen jõudis käesoleval hooajal Raptorsi eest väljakul käia vaid viies kohtumises. Veebruari alguses saatis Raptors vahetustehingute viimasel päeval Dragici San Antonio Spursi ning nüüd otsustas Brooklyn Nets sloveeni Spursist välja osta.

Dragic, a one-time All-Star, reunites with ex-Suns teammate and Nets head coach Steve Nash and has opportunity for a significant role in Brooklyn's backcourt. https://t.co/cj4HN6Z2ss