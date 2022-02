Neidude jalgpalli EM-finaalturniir toimub kolmes Eesti linnas

U-17 tütarlaste EM-finaalturniirile pääsevad kaheksa erineva Euroopa riigi rahvuskoondised. Turniiri korraldajana on Eesti oma koha juba taganud, ülejäänud seitse koondist kvalifitseeruvad finaalturniirile läbi valiksarja, vahendab Jalgpall.ee

Finaalturniiri kahe neljaliikmelise alagrupi loosimine toimub tuleva aasta aprillis, mil selgub ka täpne mängude kalender. Alagruppide kohtumised on jaotatud kahe keskuse vahel. A-alagrupp mängib kohtumisi Põhja-Eesti keskuses A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil ning B-alagrupis võetakse mõõtu Lõuna-Eesti keskuses Tartu Tamme staadionil ja Võru Spordikeskuse staadionil. Eesti paigutati A-alagruppi ning mängib A. Le Coq Arenal 14. ja 20. mail ning Kadrioru staadionil 17. mail.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretäri Anne Rei sõnul on turniiri korraldamine täies hoos ning jalgpalliliit on UEFA-poolse usalduse eest väga tänulik. "Ühest küljest on see meile suur proovikivi, teisalt aga ka suur au. Usaldus Eesti kui korraldajamaa vastu näitab meie võimekust ja professionaalsust suurturniiride korraldamisel. Kindlasti annab siinne EM-finaalturniir niigi kiiresti arenevale naiste jalgpallile Eestis olulise lisatõuke," rääkis Rei.

Finaalturniir saab ametliku avapaugu 14. mail, mil mõlemas alagrupis mängitakse esimesed kohtumised. Turniir kulmineerub 26. mail toimuva finaaliga, mis mängitakse rahvusstaadionil A. Le Coq Arenal. Kõikidest kohtumistest tehakse ka otseülekanne.

Varasemalt on suurvõistlustest Eestis toimunud U-19 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir (2012), rannajalgpalli Euroliiga superfinaal (2015) ning UEFA superkarikafinaal (2018). 2020. aastal pidi Eestis toimuma U-17 noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu jäi see ära.

2023. aasta U-17 neidude EM-finaalturniiri ajakava:

Pühapäev, 14. mai

A-alagrupp, Kadrioru staadion

B-alagrupp, Võru Spordikeskuse staadion

B-alagrupp, Tartu Tamme staadion

A-alagrupp (Eesti U-17), A. Le Coq Arena

Kolmapäev, 17. mai

B-alagrupp, Võru Spordikeskuse staadion

A-alagrupp (Eesti U-17), Kadrioru staadion

B-alagrupp, Tartu Tamme staadion

A-alagrupp, A. Le Coq Arena

Laupäev, 20. mai

B-alagrupp, Võru Spordikeskuse staadion

B-alagrupp, Tartu Tamme staadion

A-alagrupp (Eesti U-17), A. Le Coq Arena

A-alagrupp, Kadrioru staadion

Teisipäev, 23. mai

I poolfinaal, Kadrioru staadion

II poolfinaal, A. Le Coq Arena

Reede, 26. mai

Finaal, A. Le Coq Arena