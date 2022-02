Laak liitumisest Viljandiga: hea viis anda midagi omalt poolt tagasi

Laak ja Mõnnakmäe pidasid oma uue koduklubi Viljandi Metalli eest esimese mängu teisipäeval, kui Viljandi Spordihoones alistati 3:0 TBD-Biodiscovery Tartu naiskond. Arvestades, et Viljandiga liitusid ka Kristel Moor ja Merilin Salben, on treeneriteduo Margit ja Merle Keerutaja saanud enda käsutusse Eesti mõistes väljapaistva koosseisu.

"Selles mõttes läks meil väga hästi, et on tuttavad mängijad, kes on mänginud varasemalt Viljandi Metalli naiskonnas ja kellega oleme noortekoondistega koos treeninud," lausus peatreener Keerutaja ERR-ile. "Nii hea, et nad olid nõus ja vabad meile appi tulema."

Olukord on omapärane. Tallinnas elavad Laak ja Mõnnakmäe Viljandi naiskonnaga koos trenni ei tee. Mängutunnetuse hoidmiseks kasutatakse muuhulgas ühe esiliiganaiskonna abi.

Eesti koondises aastaid põhisidemängijana tegutsenud Mõnnakmäe oli pärast kevadet klubita. Tallinna Tehnikaülikooli naiskond varasemal kujul ei jätkanud. Mõnnakmäe tegi siiski ka pärast koondisesuve trenni ja on võrkpalli kombineerinud tööl käimisega.

"Kindlasti sellist tagasitulekut ei saaks teha kuskil välismaa liigas. Eesti liigas on see võimalik, kuna hetkel ei ole see täisprofessionaalne liiga," lausus sidemängija. "Välismaal kindlasti see tagasitulek ei oleks nii kiire."

"Niimoodi läks ja niimoodi see jäi, et ma jäin klubita. Ja siis ma keskendusingi oma tööle ja muudele asjadele. Ma ei ole kindlasti pannud seda punkti, et nüüd ma lõpetan ära – seda pole olnud. Sellepärast ma hoidsingi ennast vormis."

Viljandi naiskonna aasta algas raskelt. Jaanuaris elati läbi bussiõnnetus, misjärel jätsid mitmed mängijad hooaja pooleli. Raskele olukorrale leiti lahendus.

"See oli hea viis anda midagi omalt poolt tagasi, sest tõesti, juba noortekoondistest need Viljandi treenerid, kes siin olnud on, on väga hästi meelde jäänud," lausus Laak.

"Ja kogu see töö, mis nad siin võrkpalliga tegelikult on ära teinud, on hästi äge. Ma arvan, Viljandi Metalli nimelises võistkonnas mängida on väga äge."

Loomulikult on suur motivatsioon tuleva aasta sügisel Eestis toimuv Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. Mõnnakmäe soov on sellest osa võtta.

"No selleks, et oleks edukas, siis kindlasti ma soovitaks kõigil mängida välismaal. Kindlasti! Aga ma ei saa ka seda öelda, et ma nüüd 100% lähen välismaale sügisest. Vaatame, kuidas kõik läheb."

Et jõuda Eesti meistrivõistlustel play-off'i, tuleb Viljandi Metallil viimaste voorudega tõusta kaheksandalt kohalt vähemalt kuuendaks.