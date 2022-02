Ajax maksab ajukahjustuse saanud mängija perele 7,85 miljonit eurot

Nouri debüteeris Ajaxi põhirivistuses hooajal 2016/2017, kuid sai 2017. aasta suvel kontrollmängus Bremeni Werderiga südamerabanduse.

Kuigi Nourit tohterdati väljakul ja viidi kiiresti haiglasse, siis sai ta tõsise ja kestva ajukahjustuse. Ajaxi klubi tunnistas hiljem, et kriitilisel hetkel ei olnud meditsiiniline abi päris korrektne ja tunnetab seetõttu juhtunu eest vastutust.

Asja aeti kohtu vahendusel, aga nüüdseks on Ajax jõudnud perekonnaga kokkuleppele ja juhtum lõpetati. "Me mõistame, et Abdelhaki ja tema lähedaste kannatused pole läbi. See jääbki väga kurvaks olukorraks ja me tunneme sama siin Ajaxis," kommenteeris klubi peadirektor Edwin van der Sar.

"Me hindame kõrgelt, kuidas perekond hoolitseb armastuse ja tähelepanelikkusega nii päeval kui ka ööl Abdelhaki eest. Kui ma teda külastan, siis pere võtab mind alati avasüli vastu. Sama käib teiste Ajaxi kolleegide kohta ja me hindame seda väga."

Ajax jätkas Nourile maksmist ka pärast intsidenti, aga formaalselt lõpetati leping 2020. aasta märtsis.