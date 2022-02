Lehis ordenist: võistlustelt ikka ootad medaleid, aga see oli väga ootamatu

ETV saate "Ringvaade" läks koos treener Nikolai Novosjoloviga teavitama olümpiavõitja Katrina Lehist, et president on talle määranud Valgetähe teenetemärgi.

Lehis võitis eelmisel aastal Tokyo olümpiamängudel naiste epeevehklemise individuaalturniiril pronksmedali ja tuli koos Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrichiga olümpiavõitjaks naiskonnaturniiril.

"See tuli väga suure üllatusena. Kui võistlustelt ikka ootad medaleid, siis lihtsalt esmaspäevasel päeval sa ei oota, et tullakse ukse taha ja öeldakse, et sa saad nüüd ordeni või medali. See oli väga ootamatu," muigas Lehis intervjuus ERR-ile.

Lehis lisas, et pole ordeni peale kunagi mõlenud. "See on väga-väga suur üllatus," lausus ta. "Kui olümpiamedal on väga eriline, siis see on teistmoodi väga eriline. Mul on väga suur au."

Epeevehkleja tunnistab, et saavutused olümpial on rahva suhtumist muutnud. "See ikka näitab, kui tähtis on olümpia eestlastele. Väga palju tuntakse ära ja tullakse siiamaani rääkima," lausus Lehis. "Pool aastat tänati nende emotsioonide eest. See käib kaasas iga päev."

Lisaks Lehisele said Valgetähe teenetemärgi ka tema naiskonnakaaslased Beljajeva, Kirpu ja Embrich, samuti Pekingi olümpialt pronksmedali võitnud freestyle-suusataja Kelly Sildaru.