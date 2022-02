Kalle Rovanperä isa lõpetab pika võistluspausi

Praeguseks 55-aastane Harri Rovanperä sõitis MM-sarjas aastatel 1993-2006 ja jõudis 15 korda pjedestaalile. Tema ainus võit pärineb 2001. aasta Rootsi rallilt.

2002. aastal võitis Rovanperä aga toona MM-sarja kandidaatralliks olnud Mehhiko ralli, mis alates 2004. aastast kuulus kuni koroonaviiruse pandeemiani ka MM-kalendrisse.

Seega on soomlasel Mehhikost head mälestused ja ta otsustas veel korra proovida. "Ma olen alati armastanud rallit Mehhikos. Mitte ainult teede, vaid ka inimeste pärast," sõnas Rovanperä.

Eraldi tänas Rovanperä kutse eest ka peakorraldajat Gilles Spitalieri. "Gilles ja kogu korraldusmeeskond - nad on nii toredad inimesed. Minu jaoks on tagasitulek ja siin rallil sõitmine midagi erilist," lisas soomlane.

Guanajuato rahvuste rallit korraldab sama meeskond, kes organiseeris MM-etappi ja võisteldakse rahvuste arvestuses. Seda formaati kasutati ka 2009. aastal Mehhiko rallil, kui üritus hetkeks MM-sarja ei kuulunud.

Hetkel pole teada, millise autoga Rovanperä starti tuleb. "Tore oleks võita ralli samasuguse vahega nagu esimene kord," loodab kogenud rallimees. "Mõistagi sõitsime 2002. aastal konkurentidest erineva autoga - ma olen kindel, et sel korral on heitlus tasavägisem."

"Ja mõistagi on sõitmine minu jaoks taas midagi uut. See on esimene kord enam kui kümne aasta järel, kui istun ralliauto rooli."