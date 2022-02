Steinburg ja Pruus alustasid Andaluusias maastikuratturite mitmepäevasõitu

Esimesel etapil ootas rattureid ees 61,7 kilomeetrit 2729 tõusumeetriga. Tegemist on velotuuriga, kus võidu sõidetakse paaris. Steinburg ja Janina Wüst said ajaga 3:52.57 kuuenda tulemuse. Kõige kiiremad olid Ariane Luthi ja Amy Wakefield (3:35.26), edestades Lejla Tanvoc – Stefanie Regina Dohrni (3:44.20) ning Janine Schneider – Irina Luetzelschwabi (3:44.31).

"Naistele on siin eraldi start ja saime väga okeilt minema. Hullu positsioonivõitlust kohe ei olnud. Esimesel tõusul tundsin end ka okeilt, mis on positiivne, sest tavaliselt ma stardist hästi minema ei saa," rääkis Steinburg.

"Sõitsime 4.-5. positsiooni peal oma sõitu ja tehnilistel lõikudel suutsime esimeste naistega sama kiirust hoida. Kui umbes 35 kilomeetrit oli tehtud, tundsin, et jõud hakkab ära kaduma ja läks väga raskeks. Täiesti jõuetuse tunne tekkis, aga tiimikaaslane ikka utsitas mind ja oli vaimselt päris suureks toeks."

"Mul polegi nii tühja tunnet kunagi võistlustel tundnud," jätkas ta. "Loodame, et homme on parem päev. Ma pole koroonaviirusest veel päris täielikult taastunud. See võtab natuke kauem aega, kui algselt treeneriga lootsime, aga saan siin hea pingutuse ja kuna sõidame tiimikaaslasega esimest korda koos, siis see on tulevaste võistluste jaoks väga hea proovikivi."

Pruus sai koos paarilise Enrique Morcillo Vergaraga seitsmenda koha ajaga 2:53.29. Esikoha pälvisid avaetapil Martin Stosek – Andreas Seewald (2:43.21), neile järgnesid Wout Alleman – Fabian Rabensteiner (2:45.01) ja Simon Stiebjahn – Hans Becking (2:48.32).

"Väga raske päev oli. Kohe stardist oli 20 kilomeetrit tõusu. See polnud just minu tugevustele suunatud rada," kommenteeris Pruus esimest etappi. "Kui tõusunurk läks väga järsuks, siis hakkasin kannatama – paariline on tugev ja motiveerib mind kõvasti."

"Tõusu keskel leidsime sobiva tempo, aga olime sellel hetkel umbes 15. positsioonil. Jätkasime oma sõidu tegemist – tehnilisemad laskumised sõitsime mõistlikult, aga siiski üpris kiires tempos. Umbes seitse kilomeetrit enne finišit suutsin ka käpa maha panna, aga õnneks ei juhtunud midagi hullu."

"Tobe kukkumine, millega kaotasime umbes 20 sekundit," märkis Pruus. "Tagumine grupp tuli jõudsalt lähemale, aga õnneks suutsime oma edu nende ees hoida. Loodan, et homme on jalad paremad."

Teisel etapil on kavas 64 kilomeetrit 2316 tõusumeetriga. Mitmepäevasõit lõpeb laupäeval.