Venemaa ja Ukraina pinged mõjutavad korvpalli MM-valikturniiri

Seoses Venemaa ja Ukraina vaheliste pingetega on Suurbritannia võimud nimetanud kuus Valgevene piirkonda, kuhu nad ei soovita oma kodanikel minna. Nende sekka kuulub ka pealinn Minsk.

Samuti ei soovitata reisida Ukrainasse ja palutakse kõigil briti kodanikel riigist lahkuda, kuni kommertslennud veel toimivad.

Valgevene - Suurbritannia kohtumine pidi toimuma reedel, 25. veebruaril Minskis ja pärast Suurbritannia korvpalliliidu erakorralist nõupidamist otsustati seda turvakaalutlustel Valgevenesse mitte lennata.

Hetkel pole teada, kas kohtumine viiakse mõnele teisele kuupäevale või teise kohta, aga britid loodavad, et rahvusvaheline alaliit (FIBA) tuleb neile selles küsimuses vastu. Samuti toonitati, et 28. veebruarile määratud kodumäng Valgevenega on endiselt kavas.

Suurbritannia mängib MM-valikturniiril Euroopa tsooni B-grupis, kus kahe vooru järel on kõigil neljal koondisel kirjas võit ja kaotus. Lisaks Suurbritanniale ja Valgevenele mängivad valikgrupis ka Kreeka ja Türgi.

27. veebruaril pidanuks Kiievis toimuma G-grupi kohtumine Ukraina ja Hispaania vahel, aga FIBA otsustas lükata mängu järgmisesse aknasse ehk see peaks aset leidma juunis või juulis. Küll aga toimub 24. veebruaril Cordobas Hispaania kodumäng Ukrainaga.

Eesti mängib MM-valikturniiri D-grupis, kus nädala jooksul peetakse kodu- ja võõrsilmäng Poola koondisega. Eestil on kirjas võõrsilvõit Saksamaa üle, aga kodukaotus Iisraelilt.