Uus-Meremaa koondislane lõi esimesel poolajal kolm omaväravat

Inglismaal Liverpoolis mängiv Moore lõi esimesed kaks omaväravat kõigest kuue minutiga. Kolmas omavärav sündis 36. minutil ning 40. minutil vahetati uusmeremaalanna välja. Teised USA väravad lõid Ashley Hatch ja Mallory Pugh.

"Igal mängijal ükskõik, mis tasemel on head ja halvad päevad. Moore'il oli täna väga raske päev," ütles Uus-Meremaa peatreener Jitka Klimkova. "Ilmselt on ta kurb ja pettunud, kuid ta on mängija, kes kuulub sellesse meeskonda. Oleme kõik tema jaoks olemas sellel raskel hetkel."

New Zealand's Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals.



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE