Jegersi avaring sisaldas kahte eagle't ja viit birdie't. Veelgi võimsama tulemuse rikkusid ära kolm sisse lipsanud bogey't. Koos eelmise turniiriga oli see neljandaks järjestikuseks ringiks alla 70. Jegersiga samaväärse tulemusega said avapäeval hakkama Kanada mängija Kai Iguchi ja austraallane Angus O'Brien. Löögiga jäävad maha Tai esindaja Sahasawat Ariyachatvakin ja ameeriklane Carter Lee. Jegersiga koos mänginud, turniiri üks favoriite Puerto-Rico mängija Roberto Nieves jääb kahe löögi kaugusele.

Varjuni algus oli esimesel päeval veidi rabe. Kuue rajaga oli ta kirja saanud juba neli bogey't, kuid suutis seejärel kahe birdie ja sama paljude bogey'de abil püsida edaspidi par'is.

Meeskondlikult haaras Middle Tennessee meeskond avapäeva järel teise koha 18 võistkonna konkurentsis tulemusega -11. Kolme löögiga on neist ees Utah Valley ülikool, kus mängib ka üks individuaalsetest liidritest Kai Iguchi.

Teisel mänguringil on paljud tipud sattunud ühte starti ja Jegersi mängupartneriteks esmaspäeval on Iguchi, Ariyachatvakin ja Lee.

Jegersi lühikommentaar avapäeva kohta: "Mäng oli jätkuvalt päris hea. Driver'iga oli kohati raskusi, aga õnneks ei eksinud nii hullult, et lisalööke sellega tuli. Lähimäng on olnud super hea ja see on mulle kõvasti enesekindlust juurde andnud."