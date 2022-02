Inter jättis kasutamata võimaluse tõusta liigatabeli liidriks

Sassuolo läks kohtumist juhtima juba kaheksandal minutil, kui täpne oli Giacomo Raspadori. 26. minutil sai tabamuse kirja Gianluca Scamacca. Enne avapoolaja lõppu oli Sassuolol võimalus veel kolmaski väravas lüüa, kuid Domenico Berardi löök tabas posti.

Teisel poolajal oli ründavam pool Inter, kuid vastaste väravavaht Andrea Consigli sooritas mitu head tõrjet ja hoidis oma värava puhtana. Inter tegi kohtumise jooksul kokku 29 pealelööki.

Liigatabelis jäi Inter 54 punktiga hoidma teist kohta, võiduga oleksid nad liidrist AC Milanist (56 punkti) möödunud. Sassuolo tõusis 11. positsioonile.

"Olen meie mängu pärast väga vihane," ütles Interi treener Simone Inzaghi. "Me rääkisime sellest, et Sassuolo alistas võõrsil Juventuse ja Milani ning pidime olema ettevaatlikud. Proovisime teisel poolajal teha kõike ja meil oli ka mitu head võimalust, aga meil lihtsalt ei vedanud. Fakt on see, et me oleksime pidanud mängule lähenema teistmoodi."

Teised tulemused:

Udinese – Lazio 1:1

Venezia – Genoa 1:1

Fiorentina – Atalanta 1:0