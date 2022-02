Naiste koondis pidi treeningmängus vastaste paremust tunnistama

Naiste koondise ühe peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul oli pühapäevase treeningkohtumise peamine eesmärk näha, millises seisus mängijad praegu on ja kuidas valmistuda pooleteise kuu pärast toimuvaks valikmänguks Kreeka vastu, vahendab jalgpall.ee.

"Meie plaan oli täna anda kõigile mänguaega ja mängijad teadsid seda. Nägime, et meie kehaline vastupidavus on alles hooajaks ettevalmistavas faasis ja peame aprillis toimuvaks valikmänguks kõvasti tööd tegema, et seda parandada. Nägime, et mängijad jätsid endast kõik väljakule. Esimese mängu kohta saab öelda, et liigume positiivses suunas. Peame rohkem usaldama iseennast ja oma sooritust palliga mängides," rääkis Morkovkina vahetult pärast treeningmängu.

Eestlaste esimene vahetus sündis 32. minutil, kui Lisette Tammiku asemel sekkus mängu Getter Saar. Treeningmängule kohaselt oli planeeritud kohtumine pidada selliselt, et kõik kaasa sõitnud koondislased saaksid mänguaega.

Eesti naiste koondise eest debüüdi teinud väravavaht Jonna Soomets suutis värava peaaegu esimese poolaja lõpuni tühjana hoida, kuid 44. minutil suutsid vastased suurepärase sooritusega realiseerida karistuslöögi. Aland Unitedi mängija Monica Hagström suunas 25 meetri kauguselt palli posti põrkega meie väravasse.

Teisele poolajale läks Eesti koondis vastu peaaegu täielikult välja vahetatud rivistusega. Mängu sekkusid kaheksa uut mängijat: Victoria Vihman, Rahel Repkin, Eva-Maria Kriisa, Berle Brant, Grete Daut, Mari Liis Lillemäe, Merily Toom ja Kreete Õun. Väljakult tulid ära Jonna Soomets, Eva-Maria Niit, Renate-Ly Mehevets, Pille Raadik, Maarja Saulep, Kristina Bannikova, Kelly Rosen ja koondise kapten Inna Zlidnis.

Aland United alustas teist poolaega jõuliselt, kui 55. minutil oli taaskord resultatiivne Hagström. Kaotusseisus 0:2 tegid Eesti koondise peatreenerid Morkovkina ja Roops taas vahetuse, kui 61. minutil lahkus väljakult Vlada Kubassova ja tema asemel tuli mängu Liisa Merisalu. Sellele järgnes aga vastaste kiire kolmas värav, kui täpsust näitas Olivia Ulenius.

Eesti koondis tegi 81. minutil enda viimased vahetused, kui mängust lahkusid Signy Aarna, Kreete Õun ja Eva-Maria Kriisa ning nende asemele tulid Emma Treiberg, Marie Saar ja Sandra Liir. Aland United lõi mängu viimase värava 85. minutil, värava autoriks Margarida Sousa.

Naiste koondis viibib kuni 23. veebruarini Mariehamnis, kus peetakse kohaliku kõrgliigaklubi Aland Unitedi vastu kaks treeningkohtumist. Teine kohtumine toimub Wiklöf Holding Arena staadionil 23. veebruaril algusega kell 18.30.

Sellest aastast alustanud naiste koondise kahe peatreeneri Anastassia Morkovkina ja Sirje Roopsi jaoks on tegu esimeste mitteametlike mängudega koondise eesotsas. Käimasoleva treeninglaagri koosseisust jäid tervislikel põhjustel eemale Kethy Õunpuu, Kairi Himanen, Kristiina Tullus, Jessika Uleksin ja Siret Räämet.

Naiste koondise aasta esimene valikkohtumine toimub 8. aprillil kell 19.00 Tallinnas A. Le Coq Arenal Kreeka vastu.