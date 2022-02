Sevilla viigistas ja lubas Reali kaugemale

Rafa Mir viis Sevilla kohtumise 36. minutil juhtima, aga 50. minutil õnnestus Sergi Darderil lüüa vastuvärav. Külalised lõpetasid mängu kümnekesi, sest 76. minutil näidati punast kaarti kaitsja Jules Kounde'ile.

Tegemist oli Sevilla jaoks juba neljanda viigiga viimase viie mängu jooksul Hispaania kõrgliigas. Sarnaselt Realile on neil hooaja peale vaid kaks kaotust.

Teine Sevilla klubi klubi Real Betis oli hilisemas mängus kodus üle Mallorcast 2:1 ja kindlustas tabelis kolmandat kohta.

Endine Arsenali ründaja Pierre-Emerick Aubameyang lõi Barcelona särgis oma kaks esimest väravat ja aitas meeskonna võõrsil 4:1 võiduni Valencia üle.

Pärast 25. vooru on Realil liidrina 57, Sevillal 51 ja Real Betisil 46 punkti. Barcelona on 42 punktiga neljas, aga neil on võrreldes konkurentidega üks mäng varuks.