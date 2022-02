Man Unitedi vahetusmehed tõid taas kastanid tulest

Harry Maguire (34. minutil) ja Bruno Fernandes (45+5.) viisid Man Unitedi esimesel poolajal 2:0 juhtima, aga teise poolaja alguses jõudis Leeds mõne minutiga viigini (53. Rodrigo, 54. Raphinha).

67. minutil otsustas Man Unitedi peatreener Ralf Rangnick vahetada aga väljakule Fredi ja Anthony Elanga ning neist esimene lõi värava 70. ja teine 89. minutil. See tähendas külalistele 4:2 võitu.

Manchester Unitedi vahetusmehed on sel hooajal näidanud suurepärast resultatiivsust. Kokku on vahetusest tulnud pallurid löönud Premier League'is kümme väravat ehk neli enam kui ühelgi teisel võistkonnal. Neist pooled on löödud alles novembri lõpus peatreeneri kohusetäitjaks asunud Rangnicki käe all.

Manchester United asub liigatabelis Manchester City (63 punkti), Liverpooli (57) ja Chelsea (50) järel 46 punktiga neljandal kohal. Järgnevad 42 silmaga West Ham United ja Arsenal, neist viimasel on aga konkurentidest tervelt kolm mängu vähem peetud.