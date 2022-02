2019. aastal naiste seas ka suurturniiri ehk PGA Championshipi võitnud Green jagas viimase ringi eel kolme mehega - Andrew Evansi, Matthew Millari ja Blake Collyeriga - liidrikohta, aga oli lõpus kõige osavam.

Viimased 18 rada läbis Green 66 löögiga ehk sai kirja tulemuse viis alla par'i. Paremuselt järgmist mängijat edestas ta nelja löögiga. "See on imelik - tavaliselt ma ei näe golfi unes," lausus võitja. "Väga-väga harva, aga eile öösel nägin end võitmas."

"Ma lihtsalt hoidsin võidutrofeed ja inimesed pritsisid mind šampanjaga. Ja siis ma ärkasin ning see polnud kõigest uni."

"Ma tunnen end imeliselt. Ma olen nii õnnelik, et tulin siia kohale - algselt ei olnud see mul plaanis. Olin minemas tagasi Perthi. Aga asjad juhtuvad põhjusega ja ma olen väga rahul, et seda tegin."

Tegemist oli The Players Series sarja kuuluva turniiriga, mis lükati käima eelmisel aastal ja kus mehed ja naised võistlevad koos. Enne Greeni täistabamust oli austraallanna Su Oh jaganud parima naisena eelmise aasta TPS Victorial kolmandat kohta.