Mannima: algul tundsin end tõusul hästi, aga Palu lõpp oli päris raske

Kokkuvõttes parimale naisele ehk rootslannale Britta Johansson Norgrenile kaotas ta enam kui paarikümne minutiga.

"Ma teadsin, et see on Ski Classics [rahvusvahelise pikamaasuusatamise sarja etapp] ja päris tugevad naised tulevad. Nad sõidavad ikka paaristõugetega. Aga kuna ma ise ei ole paaristõukenaine, siis mõtlesin, et lähen sõidan oma klassikaga ja nii nagu jõuan. Pingutasin lõpuni," lausus Mannima ERR-ile.

"Alguses tundsin tõusul end päris hästi, aga siledad maad on minu jaoks kõige raskemad osad. Eriti Palu lõpp oli päris raske," tunnistas kogenud suusataja ja lisas, et tipud suudavad ikka korralikult käiku anda. "Kes teab, kas nad vahelduvat üldse sõidavad. Kogu aeg paaristõukega."