Nurme täitis Sevilla maratonil MM-normi, Kivistikult debüüdil hea aeg

Nurme ja Kaur Kivistik olid pühapäeval Sevillas stardis eesmärgiga joosta tulemus, mis viiks kogu kolmeliikmelise tiimi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustele. Selleks oli vaja ühel kahest jooksjast läbida maraton kiiremini EM-normist 2:14.30. Kolmest jooksjast koosneva võistkonna välja panemiseks peab vähemalt kahel neist ülaltoodud tulemus kirjas olema, Roman Fostil oli mullu aprillist joostud 2:10.46-ga juba kvalifikatsiooninorm täidetud, kirjutab Marathon100.com.

Tiidrek Nurme tõi kastanud tulest, läbides Sevillas maratoni elu paremuselt teise tulemusega, 2:11.16. Selle resultaadiga täitis Nurme nii EM- kui MM-võistluste normatiivi (2:11.20).

Nurme isiklik rekord pärineb sealtsamast Sevillast, kus ta jooksis tunamullu maratoni ajaga 2:10.02. Pühapäeval alustas Nurme kahe aasta taguse võistlusega täpselt samas tempos, 10 km vahejapunkti jõudis ta 30 minuti ja 48 sekundiga ning poolele maale ajaga 1:05.24. Kui 2020. aastal läbis Nurme maratoni teise poole esimesest 50 sekundit kiiremini, siis seekord võttis teine pool paarkümmend sekundit esimesest rohkem aega.

Kaur Kivistik läbis oma esimese maratoni samuti väga korraliku tulemusega. Tema pühapäevasest ajast 2:16.33 on läbi aegade maratonis kiiremad olnud vaid neli eestlast: Pavel Loskutov, Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Meelis Veilberg. Sümboolse tähendusega on ka see, et Kaur jooksis üle oma treener Margus Pirksaare maratonirekordi 2:18.29.

Sevilla maratoni võitjaks krooniti ajaga 2:04.43 Etioopia pikamaajooksja Asrar Abderehman, kuuenda koha saanud Ayad Lamdassem püstitas ajaga 2:06.25 uue Hispaania rekordi.