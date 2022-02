Belgia koondise treener usub, et Katari MM tuleb üks parimaid

Tavaliselt suvel toimuvat MM-i peetakse sel korral 21. novembrist kuni 18. detsembrini, kui temperatuurid Kataris on veidi jahedamad. See tähendab ka seda, et enamikes jalgpalliliigades on hooaeg keskpaigas.

"Rahvusvahelisel tasandil on alati olnud etteheiteid, et mängijad tulevad koondiste juurde väsinuna," ütles Martinez BBC-le.

"Mina arvan aga, et Kataris võib tulla parim MM või rahvusvaheline turniir, mida me näinud oleme. Seda just sellepärast, et mängijad on oma parimas füüsilises vormis. Nad on oma klubide eest selleks ajaks mänginud umbes 1000 minutit ning see on nende jaoks ideaalne hetk oma rahvusmeeskonda esindada," sõnas Martinez.

FIFA maailma edetabelis esikohta hoidev Belgia koondis on selle aastasel MM-il üks favoriite.