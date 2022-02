Eesti paremikku ootab ees jalgpalli U-15 Balti liiga teine voor

Laupäeval, 19. veebruaril astuvad väljakutele Pärnu JK Vaprus ja Tallinna FC Flora, kellest esimene võtab kell 13.00 mõõtu FK Aidasega (Leedu) ja teine kell 15.00 JDFS Albertsiga (Läti). Vapruse ja Aidase punktiarved on avamata, kui eestlased jäid möödunud nädalavahetusel 0:3 alla Flora laupäevasele vastasele JDFS Albertsile, FK Aidase võrku toimetasid FS Metta mängijad palli aga neljal korral. Floral on liigatabelis kirjas kolm punkti, kui Artur Dyakivi 16. minuti tabamusest saadi kirja möödunud nädalavahetusel 1:0 võit.

Päev hiljem mängivad Leedu klubide vastu liigakohtumisi Tallinna FC Ararat ja Rakvere JK Tarvas. Möödunud nädalavahetusel napi 0:1 kaotuse kirja saanud Ararat astub pühapäeval, 20. veebruaril kell 13.00 võistlustulle Klaipedos FM-iga, kes alistas esimeses voorus 3:1 Liepajas FS-i. JK Tarvase vastaseks on samal päeval kell 15.00 BFC Daugavpils. Kui Leedu meeskond sai möödunud voorust kirja 1:0 võidu, siis Tarvase 3:5 seisuga lõppenud kohtumine Baltijos FA-ga kujunes eriti väravaterohkeks.

Kõigist neljast kohtumisest vahendab otsepilti Läti jalgpalliliidu YouTube'i kanal.

U-15 Balti liigas osaleb tänavu 12 võistkonda. Eestit esindavad mullu kohalikel meistrivõistlustel U-15 esiliigas esimesed neli kohta saavutanud Pärnu JK Vaprus, Rakvere JK Tarvas, Tallinna FC Flora ja Tallinna FC Ararat. Leedu poolelt asusid mängima NFA Be1, FK Aidas, Balti jalgpalliakadeemia (BFA) ja Klaipeda FM ning Lätist on võistlustules FS Metta, BFC Daugavpils, Liepaja FS ja JDFS Alberts. Turniir toimub veebruarist septembrini nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Aprillis peetavatesse veerandfinaalidesse pääsevad mõlema alagrupi neli paremat. Poolfinaalid toimuvad mais-juunis ning finaal septembris. Turniiril osalevad mängijad sünniaastaga 2007 ja 2008, mängupäeva koosseisus võib olla ka üks mängija sünniaastaga 2009 ja üks mängija, kes on sündinud 2006. aastal pärast 1. augusti. Kohtumise mänguaeg on 2x40 minutit ning lubatud on seitse vahetust, mis tuleb sooritada maksimaalselt kolme mänguseisaku jooksul.

Mängude kalendri ja tulemustega saab lähemalt tutvuda ning lisainfot leiab U-15 Balti liiga kodulehelt.