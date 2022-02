Eesti plokkvibu naiskond võitis EM-il hõbemedali

Naiskondade finaal Eesti ja Venemaa vahel pakkus ootuspäraselt närvipinget. Eestlannad läksid kohe alguses kahe punktiga juhtima ja esimese vooru võitis Eesti 57:55.

Teine voor oli väga tagasivägine ja mõlemad naiskonnad eksisid, aga vooru lõpuks juhtis Eesti 115:113. Kolmandat vooru alustasid eestlannad laskmisega 10:10:10 venelannade 10:9:10 vastu. Venelannad võitlesid edasi 10:10:10, aga eestlannad ei vääratanud ja voor lõppes perfektse laskmise toel 174:172 Eesti koondise kasuks.

Neljandas voorus tuli venelannade poolt eksimusi, aga möödalaske tegid ka eelmises voorus perfektse esitluse teinud eestlannad ja kullamatši võitis Venemaa.

"Teine koht ei ole halb, aga natukene on ikka mõru maitse suus. Viimases seerias oli vaja ära vormistada aga lihtsalt ei tulnud neid vajalikke kümneid," sõnas koondis pärast hõbeda teenimist.

"Viimane kuu aega on olnud võistlusterohke. Võisteldud on väikeste vahedega Prantsusmaal, kaks võistlust tegime USA-s ja nüüd oleme siin Sloveenias. Rahvusvaheline sisehooaeg sai meie jaoks hõbedase lõpu. Eks me kõik lootsime seda kulda, kuid finaalis ei ole lihtne lasta ja paraku pidime ühepunktilise kaotuse vastu võtma. Naiskond oli tubli ja võitles visalt, oleme õnnelikud saavutatu üle," rääkis treener Maarika Jäätma.

Sel korral oli Eesti Euroopa sisemeistrivõistlustel esindatud ka plokkvibu meeskonnaga koosseisus Robin Jäätma, Kristjan Ilves, Evert Ressar. Meeskond saavutas EM-il viienda koha.

Individuaalselt võisteldes saavutas Robin Jäätma üheksanda koha, Evert Ressar ja Kristjan Ilves 17. koha. Naistest jõudis kõrgeimale kohale Meeri-Marita Paas, kes saavutas seitsmenda koha, Maris Tetsmann sai kaheksanda ja Lisell Jäätma üheksanda koha.