Naiste jalgpallikoondis mängib uute peatreenerite käe all esimesed mängud

Naiste koondise ühe peatreeneri Anastassia Morkovkina sõnul on praegune treeninglaager suurepärane võimalus tuua kokku kodu- ja välisliigades mängivad koondislased ja seeläbi saada parem arusaam, kuidas alustada oma teekonda valikmängudeni.

#Meil on jäänud ainult poolteist kuud Kreekaga peetava mänguni ja proovime Soomes toimuvast laagrist võtta maksimumi. Eesti liigas mängivad koondislased on saanud treenida ainult ühe kuu, seega peame koormust jaotama mõõdukalt. Loodame, et need kohtumised aitavad mängijatel paremini aru saada, mida neilt ootame, ja soorituseesmärkide täitmine annab neile julgust, et saame üheskoos ülesannetega hakkama ja suudame väravaid lüüa," rääkis Morkovkina.

Sellest aastast alustanud naiste koondise kahe peatreeneri Anastassia Morkovkina ja Sirje Roopsi jaoks on tegu esimeste mitteametlike mängudega koondise eesotsas. Treeninglaagri koosseisust jäävad tervislikel põhjustel eemale Kethy Õunpuu, Kairi Himanen, Kristiina Tullus, Jessika Uleksin ja Siret Räämet.

Treeningkohtumised Aland Unitedi vastu toimuvad 20. ja 23. veebruaril Mariehamnis. Naiste koondise aasta esimene valikkohtumine toimub 8. aprillil kell 19 Tallinnas A. Le Coq Arenal Kreeka vastu.

Eesti koondise koosseis treeningmängudeks Aland Unitedi vastu:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – IFK Kalmar (SWE) 21/0

Jonna Soomets (12.02.2002) – JK Tallinna Kalev 0/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvárosi TC (HUN) 90/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Aland United (FIN) 88/0

Berle Brant (26.09.1989) – Saku Sporting 25/1

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting Charleroi (BEL) 10/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 6/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 4/0

Eva-Maria Kriisa (23.02.2000) – Saku Sporting 2/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 1/0

Kreete Õun (25.05.2001) – Tartu JK Tammeka 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Signy Aarna (04.10.1990) – Aland United (FIN) 100/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 82/6

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 56/1

Vlada Kubassova (23.08.1995) – FC Como (ITA) 53/6

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 46/3

Merily Toom (20.08.1994) – Saku Sporting 36/1

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 27/1

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 20/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 16/1

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 12/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 8/1

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 5/0

Marie Saar (25.04.2001) – Pärnu JK Vaprus 2/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina, Sirje Roops

Kehalise ettevalmistuse treener: Alar Trumm

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Mänedžer: Raili Ellermaa