Balti liigas lähevad vastamisi liigatabeli kaks parimat Viljandi ja Serviti

Laupäeval sõidab Viljandisse HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kes kolm nädalat tagasi pidi dramaatilises meistriliigalahingus tunnistama Viljandi 24:25 paremust. Möödunud teisipäeval võitles Kehra välja 20:20 viigi HC Tallinnaga, avades nii koduliigas punktiarve.

"Saime veidi asjalikuma koosseisu kokku ja kohe tuli punkt. Kaitse töötas väga hästi, aga rünnakul eksisid mõlemad meeskonnad palju. Oleks vaja ikka mõlemad toimima saada. Balti liigas on meie esikuuikušanss ehk veerandfinaalipääs veel vaid teoreetiline," rääkis Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Pühapäeval kohtub Kehra võõrsil SK Tapaga, kellele on tänavu kahel korral kaotatud. Novembris jäädi Balti liigas alla 21:22 ja kuu aega tagasi Eesti meistrivõistlustel 22:27. Kehralaste juhendaja teatas, et revanšihimu on suur.

"Viljandiga võõrsil on alati raske mängida, aga tapalastele tahaks küll hambaid näidata. Muutuvad teised muidu liiga uhkeks," muigas Raudsepp. "Kui tõsisemalt, siis kindlasti oleme Tapaga hetkel võrdsemad vastased, kui mulkidega. Kahjuks on meil jälle paar viirusehaiget, aga saame Balti liigas kasutada ka duubelmeeskonna pallureid."

Balti liiga esiduo läheb vastamisi pühapäeval Viljandis, kus teisel astmel paiknev kodumeeskond võõrustab liider Põlva Servitit. Viljandi HC on ainus Eesti tiim, kes tänavu põlvalastelt punkti näpanud, kui novembris tehti kodusaalis meistriliigamängus 24:24 viik.

"Kaua pidasime vastu, aga elu on näidanud, et ei lähe see viiruselaine meist kellestki mööda," tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks. "Viis põhimeest on meil eemal, aga lähme võitlema nendega, kes terved. Õnneks on naabritest konkurendid meile soodsalt punkte kaotanud ja rihime ikka otse finaalnelikusse pääsu ehk teist kohta."

Servitit ootab laupäeval ees juba käimasoleva hooaja kuues vastasseis SK Tapaga. Eelmised viis on kõik lõppenud põlvalaste kindla võiduga. Viimati kohtuti eelmisel nädalal, kui Serviti sai Tapal mängides vastasest jagu kaheksa väravaga.

Raasiku/Mistra võõrustab sel nädalavahetusel kaht Leedu pealinna klubi. Novembris kaotati võõrsil nii HC Vilniusele kui ka VHC Šviesale täpselt sama tulemusega ehk 31:32.

Eesti klubide mängud Balti liigas sel nädalavahetusel:

19.02. 13:30 SK Tapa – Põlva Serviti (Tapal)

19.02. 14:00 Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Viljandis)

19.02. 17:00 Raasiku/Mistra – HC Vilnius (Arukülas)

20.02. 14:00 SK Tapa – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Tapal)

20.02. 14:00 Viljandi HC – Põlva Serviti (Viljandis)

20.02. 14:00 Raasiku/Mistra – Vilniuse VHC Šviesa (Arukülas)