Läti esireket jõudis Dubai turniiril poolfinaali

Tasavägises kohtumises kulus Jelena Ostapenkol kahekordse suure slämmi turniiri võitja alistamiseks kaks tundi ja 42 minutit. Lätlanna on jõudnud viimasest seitsmest turniirist neljal vähemalt poolfinaali ning tänu sellele tõuseb ta järgmisel nädalal maailma edetabelis 20 parima sekka. Viimati oli Ostapenko maailma edetabelis nii kõrgel kohal 2018. aasta oktoobris.

From the BRINK



@JelenaOstapenk8 saves a match point and defeats a third Slam champion in a row to reach the last four in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/DPDAaiIIBE