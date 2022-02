Doncic viskas Mavericksi võidumängus 49 punkti

Lisaks 49 punktile haaras Doncic 15 lauapalli ja jagas kaheksa korvisöötu. Jalen Brunson toetas 23 punktiga ja Maxi Kleber viskas oma hooaja tippmarki tähistavad 20 punkti. Pelicansi resultatiivseim oli seitse kaugviset tabanud CJ McCollum, kes kogus 38 punkti ja andis viis korvisöötu.

LUKA MAGIC



Luka EXPLODED for 49 PTS to power the @dallasmavs to victory in New Orleans. Luka has scored 45+ points in 3 of his last 4 games! #MFFL@luka7doncic: 49 PTS, 15 REB, 8 AST, 7 3PM pic.twitter.com/pWHLvqU7zE