Ingebrigtsen jooksis 1500 meetri sisemaailmarekordi

Sellega ületas norralane 0,44 sekundiga senise tippmargi, mille jooksis 2019. aastal Birminghamis etiooplane Samuel Tefera, kes oli ka Lievinis stardis ja jäi 3.33,70-ga teiseks.

Tegemist on 21-aastase Ingebrigtseni esimese maailmarekordiga täiskasvanute klassis. "Ma olen kiire jooksu üle väga õnnelik ja see on imeline," sõnas päevakangelane. "Mulle meeldib tugevalt lõpetada ja enne finišit kiirust koguda. See on alati kiire võistlus."

Välitingimuste maailmarekordit hoiab sel distantsil juba 1998. aastast enda nimel marokolane Hicham El Guerrouj (3.26,00). Ingebrigtsen on väljas jooksnud 3.28,32, mis annab talle kõigi aegade tabelis parima eurooplasena kaheksanda koha.