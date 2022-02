Vaktsineerimata Djokovic võib Rooma Mastersil mängida

Itaalia spordiminister Valentina Vezzali andis teada, et maailma esireket Novak Djokovic võib soovi korral mais Roomas toimuval Mastersi turniiril mängida, kuna välitingimustes toimuvatel üritustel ei pea olema koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

"See on välisport ja rangemat rohelist passi ei nõuta," kommenteeris Vezzali ajalehele Libero. "Nii et kui Djokovic tahab tulla Itaaliasse mängima, siis ta võib seda teha, aga võib-olla ilma hotelle ja restorane külastamata."

Teisipäeval sõnas Djokovic BBC-le antud intervjuus, et loobub pigem suurturniiridest nagu Prantsusmaa lahtised ja Wimbledon, kui et vaktsineerib end koroonaviiruse vastu. Samal põhjusel ei saanud serblane osaleda ka jaanuaris Austraalia lahtistel.

Roomas peetavad Itaalia lahtised leiavad aset 2.-15. mail. Mullu pääses Djokovic samal turniiril finaali, kus tuli tunnistada hispaanlase Rafael Nadali paremust.