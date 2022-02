Nuggets alistas viimase sekundi viskest Warriorsi

Denver Nuggetsi kangelaseks kerkis tagamängija Monte Morris, kelle kiirrünnakust läks külalismeeskond 14,9 sekundit enne kohtumise lõppu juhtima. Stephen Curry taastas 5,9 sekundit enne lõppu Warriorsi eduseisu. Järgmisel rünnakul sai kõigepealt palli Nikola Jokic, kes esialgu liikus korvi suunas, ent seejärel söötis palli kolmepunktijoone juures seisnud Morrisele, kelle vise lõpusireeni saatel korvi lendas.

MONTE MORRIS KNOCKS DOWN THE #TissotBuzzerBeater, WINNING IT FOR THE @nuggets! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/oYHsygvuUK