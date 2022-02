Jalgpalliliit suurendas madalamates liigades vahetuste arvu

Uue hooaja eel viidi sarnane muudatus sisse ka Premium liiga juhendis, mis lubab tänavu meeskondadel teha varasema kolme vahetuse asemel viis vahetust.

Initsiatiiv vahetuste arvu kahe võrra suurendamiseks ka madalamates liigades tuli IV liigas mängivalt klubilt ning ettepaneku osas viidi läbi küsitlus kõigi nendesse liigadesse registreeritud võistkondade seas. Vahetuste ning seeläbi ka mänguprotokolli kantavate mängijate arvu suurendamisega oli nõus valdav enamus: 51 laekunud vastusest andis poolthääle 43 klubi.

Kuna muudatuste ettepanekuga oli nõus suur hulk võistkondi, kanti madalamate liigade juhendisse sisse kaks sisulist muudatust. Kui II liigas on mänguprotokolli kantavate mängijate ja lubatud vahetuste arv endiselt vastavalt 18 ja 5, on III ja IV liigas need arvud kahe võrra suuremad. Vahetuste tegemiseks on seejuures lubatud kasutada kuni viit mänguseisakut ning vaheajal tehtavad vahetused ei vähenda mänguseisakute arvu.

Madalamate liigade hooaeg saab avapaugu aprillikuu esimeses pooles. Täpsema mängude kalendri avaldab jalgpalliliit esimesel võimalusel.