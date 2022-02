Mõõnav tiitlikaitsja Atletico kaotas tabeli punasele laternale

Atletico kodustaadionil toimunud lolmapäevase kohtumise ainsa värava lõi Gonzalo Melero 54. minutil.

Lõpuminutitel nähti Madridis palju draamat: Angel Correa saatis palli kauni käärlöögiga võrku, ent tegi selles olukorras kaitsja vastu ka vea; Levante prantslasest poolkaitsja Mickael Malsa tabas siis keskväljakult latti ja Atletico väravavaht Jan Oblak sai karistuslöögi järel peaga löögile, aga saatis palli postist mööda.

Atletico on Hispaania kõrgliigas kümnest viimasest mängust kaotanud kuus ja on 39 punktiga viiendal kohal. Linnarivaalist liider Real on juba 15 silma kaugusel. Levantele oli see alles hooaja teiseks võiduks, 14 punktiga ollakse tabelis viimasel kohal, päästvast 17. kohast kümne punkti kaugusel.