Dubais langes kolmapäeval konkurentsist neli esikümne mängijat

Esimesena lükkas Läti esireket Jelena Ostapenko (WTA 21.) auti maailma üheksanda reketi Iga Swiateki, kui alistas poolatari kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 4:6, 6:1, 7:6 (4), seejärel sai venelanna Veronika Kudermetova (WTA 31.) 3:6, 6:4, 6:4 jagu maailma edetabelis seitsmendal kohal paiknevast hispaanlannast Garbine Muguruzast, kes oli tänavu ka tiitlikaitsjaks.

Välja langesid ka maailma edetabelis teisel ja kolmandal kohal olevad mängijad: teine reket Arina Sabalenka jäi 4:6, 4:6 alla Petra Kvitovale (WTA 25.) ning edetabeli kolmas naine Barbora Krejcikova kaotas 3:6, 6:7 (3) ukrainlannale Dajana Jastremskale (WTA 146.).

See tähendab, et Dubai turniiril on kaheksa parema sekka pääsenud kaks kvalifikatsioonist põhitabelisse jõudnud mängijat, üks õnnelik kaotaja ning vaid üks asetusega mängija.

Ainsana sai sellega hakkama kaheksandana paigutatud Ons Jabeur, kes alistas teises ringis ameeriklanna Jessica Pegula 6:3, 6:1.