Selgusid eelmise hooaja parimad aerutajad

Parima meessportlase ja meesjuuniori tiitli sai Albert Orlov, kes saavutas juunioride MM-il Portugalis 1000 meetri distantsi finaalis kaheksanda koha.

Föderatsiooni juhatuse koosolek kinnitas 2021. aasta parimatena:

Albert Orlov (Pirita Aerutamisklubi) – parim meessportlane ja meesjuunior

Elizaveta Fedorova (Narva Vikingid) – parim naissportlane ja naisjuunior

Joosep Karlson (TÜASK) – parim kanuuaerutaja

Georgi Orlov (Pirita Aerutamisklubi) – parim treener, Albert Orlovi juhendaja

Andrei Solovjov (Narva Vikingid) – parim noortetreener, Elizaveta Fedorova juhendaja

Parim keskus – Eesti Spordiselts Põhjakotkas, treenerid Natalja ja Lavren Ošlakovid

Aasta tegu – Siim Peetris: Sindi kärestiku arendamine, Nordic Cup võistluse korraldamine

Eriauhind – Kaspar Sula, pikaaegne Eesti esiaerutaja, tippspordist loobumine 2021. aastal

Eesti koondislastel on seljataha jäänud töine talvelaager Otepääl ning juba eeloleval nädalavahetusel starditakse esimesse veelaagrisse Itaalias, Sabaudias. Senine ettevalmistus on koondise peatreeneri Koit Põdra sõnutsi kulgenud töiselt, ees on ootamas hooaja ettevalmistuse võtmeetapp. Tulemas on põnev võistlushooaeg nii kodus kui võõrsil, kaugem eesmärk on Eesti aerutajate taasjõudmine suveolümpiamängudele.