Meeste pargisõidus võtsid kaksikvõidu ameeriklased

Hall läks võistlust juhtima juba võistluse alguses, teenides oma esimesel laskumisel 90,01 punkti. Kaasmaalane Goepper, kes võitis samal alal ka 2018. aastal PyeongChangis hõbeda, tegi oma parima esituse teisel laskumisel, saades 86,48 punkti.

Pronksmedali sai kaela rootslane Jesper Tjader, kelle parim tulemus oli 85,35. Eelmisel nädalal Big Airis kulla võitnud norralane Birk Ruud ei suutnud ühelgi katsel õigesti maanduda ning pidi leppima viienda kohaga.

"Esimene katse oli kindlasti parim laskumine, mis ma pargisõidus teinud olen. Peamiselt seetõttu, et seal olid kõik elemendid, mida ma suusatamise juures armastan. Ma tegin lihtsalt oma asja ja ma arvan, et meie spordis on kõige olulisem teha neid asju just armastusest selle ala vastu. Teha neid trikke nii nagu te soovite ja seda mitte muuta," ütles oma esimese olümpiakulla võitnud Hall.