Saksamaa saavutas meeste kahebobis ajaloolise kolmikvõidu

Kulla võitsid Francesco Friedrich ja Thorsten Margis, kes edestasid nelja laskumise kokkuvõttes Johannes Lochnerit ja Florian Bauerit 0,49 ning Christoph Haferit ja Matthias Sommerit 1,69 sekundiga.

Kunagi varem pole üks riik olümpiamängudel ühelgi bobisõidu alal kolmikvõitu saavutanud.

"See on meeskondlik võit," sõnas Sommer võistluse järel. "Me töötame koos, testime kelke koos. See on Saksamaa võit." Saksamaa on olümpiabobi ajaloo edukaim riik, olles võitnud 13 kulda võimalikust 44-st. Veerand maailma bobiradadest asuvad Saksamaal.