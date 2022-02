Micelli lahkus ootamatult Bulgaariasse, Eesti naiskond otsib uut juhendajat

Viimased poolteist aastat Eesti naiste koondise peatreeneriks olnud itaallane pidanuks siin jätkama 2023. aasta sügiseni, kui Eesti võõrustab ühte naiste EM-finaalturniiri alagruppi.

Bulgaaria võrkpalliliit teatas aga teisipäeval, et Micelli on hoopis käed löönud nendega ja asub Bulgaaria naiste koondise peatreeneriks. Õhtul kinnitas selle ka Eesti võrkpalliliit.

Võrkpalliliidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul on ühest küljest küll kahju, et Micelliga alustatud arengutee enneaegselt katkes, ent samas näitab Euroopa esikümnesse kuuluva naiskonna soov Micellit palgata, kui tugeva treeneriga Eesti naised kaks aastat tööd said teha. "Küllap Lorenzo ise annab täiendavad selgitused oma valikute kohta, ent alaliidu ülesanne on nüüd leida naiskonnale peatreener, kes tagab parima võimaliku komplekteerituse ja ettevalmistuse järgmisel aastal kodus toimuvaks EM-finaalturniiriks," kommenteeris Pevkur.

Pevkuri sõnul leidsid kõik juhatuse liikmed, et praeguses olukorras on mõistlik korraldada rahvusvaheline konkurss. "Ootame nii Eesti kui välismaiste treenerite avaldusi koos visiooniga hiljemalt 15. märtsiks ja oleme võtnud eesmärgiks, et hiljemalt 1. aprilliks on rahvusnaiskonna uus peatreener selge."

Micelli rõhutas, et tegi sellise otsuse puhtalt oma isikliku elu ja edasise karjääri nimel. "Mul on väga-väga kurb Eesti koondise juurest lahkuda, aga ma ei saa sellist võimalust käest lasta. Pean mõtlema oma vanusele ja oma perele, see oli minu otsus ja mina vastutan selle eest. Mul pole mitte ühtegi etteheidet Eesti alaliidule, kõik tingimused olid parimad, millega olen seni kokku puutunud," sõnas Micelli.