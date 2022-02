KK Viimsi/Sportland toob korvialust kindlustama Robersoni

KK Viimsi/Sportland peatreener Valdo Lips näeb Robersonis meeskonnale vajalikku lüli, kindlustamaks korvialust võitlus: "Olles eelmisel hooajal Tyleriga koostööd teinud, olen kindel, et temast on meile abi. Tyler on tõsise suhtumise ja võitluslikkusega heaks täienduseks meie võistkonnale. Nüüd on meil võimalik jaotada mänguaega positsiooniliselt selliselt, et pidevalt on n-ö puhas tsenter väljakul."

"Saame Tylerilt abi nii lauavõitluses kui korvialuses tsoonis punktide toomisel, kus oleme jäänud teatud episoodides ja n-ö suuremate võistkondade vastu hätta. Samuti saame mängu hoida kiirena ja agressiivsena kogu mängu jooksul, kui selleks vajadus," sõnas Lips.

Kui Roberson läbib edukalt meditsiinilise kontrolli saab teda platsil näha juba sel laupäeval, kui KK Viimsi/Sportland läheb külla Tallinna Kalevile.