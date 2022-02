Naiste käsipalli meistrivõistlustel on kavas karikafinaali kordus

Teisipäeval jätkuvad naiste käsipalli meistrivõistlused, kus on ees detsembris toimunud karikafinaali kordus, kui Arukülas lähevad vastamisi kohalik Mistra ja Reval-Sport/Mella. Kolmapäeval mängivad omavahel HC Tabasalu/Audentes ja HC Kehra, kes kohtusid viimati eelnevalt mainitud turniiri pronksimatšis.

Naiste meistrivõistlustel on kõik võistkonnad pidanud kaks kohtumist ning täiseduga jätkav Mella juhib hetkel tabelit, neile järgnevad ühe võiduga Tabasalu ja Mistra ning HC Kehra pole oma võiduarvet veel avanud.

Reval-Sport läheb Mistra vastu võtma revanši karikafinaali kaotuse eest

Mella ja Aruküla on tänavu kohtunud juba kolmel korral ning kui karikaturniiril jäi kahel korral peale teisena mainitud võistkond, siis meistrivõistluste esimeses voorus pidi Mistra Reval-Spordi paremust tunnistama. Kindlasti kõige tähtsam omavaheline mäng toimus detsembris Kehras, kui karikafinaalis jäi tõelises põnevuslahingus peale Aruküla, kes suutis Maarja Treimani viimaste hetkede karistusviskest 23:22 võidu võtta.

"Me peame tegema palju tööd, et näidata ilusat ja naiskondlikku mängu. Paljud tüdrukud on küll natukene olnud hädas terviseprobleemidega, kuid vaatamata sellele lähme endast parimat andma," ütles tänavu Mella eest seitsme kohtumisega 39 väravat visanud Inga Bušina.

Kui Reval-Spordi koosseis on juba aastaid püsinud muutumatuna, siis tänavu oma debüüthooaega tegeva Mistra koosseisus on taas muudatusi, kui Maarja Treiman enam sel hooajal ei mängi ning tänasest kohtumisest jääb eemale ka kogenud Janeli Patrail.

"Meie noored mängijad saavad täna suure koormuse. Peame mängima suure tahtejõuga ning võitlema igaljuhul alati lõpuni, kuna Mella ei anna kunagi alla. Kaitses tuleb eriti palju tööd teha, kuna Janelit tänases mängus kasutada ei saa," kommenteeris Mistra väravavaht Linda Veski.

Kehra ja Tabasalu tahavad tehniliste vigade arvu vähendada

Võistkonnad on tänavu kohtunud kolmel korral ning senini ei ole Tabasalu vastastele suurt võimalust andnud. Viimati kohtuti detsembris karikavõistluste pronksimatšis, kus Audentes võttis suureskoorilise 41:32 võidu.

"Kuigi me pole sel hooajal veel võidumaitset tunda saanud ning oleme Tabasalule sel hooajal alla jäänud, siis alla andma me kindlasti ei lähe. Võõrustajad mängivad kiiret käsipalli ja me peame sellega arvestama. Proovime kaitses jõuliselt mängida ja pallikaotusi vähendada," ütles HC Kehra mängujuht Merili Heinla.

Eelmises voorus jäi Tabasalu napilt alla Aruküla/Mistrale ning HC Kehra tunnistas Reval-Sport/Mella paremust. "Eelmises kohtumises oli meil suur ärevus sees, kuna me ei olnud ammu mängukogemust saanud. Üritame homme vähendada tehnilisi vigu, mis meile viimati saatuslikuks said. Peame ise oma visked realiseerima ja kaitses veel aktiivsemalt tööd tegema," kommenteeris Tabasalu eest tänavu seitsme kohtumisega 34 väravat visanud Simona Koppel.