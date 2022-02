FIFA käskis pooleli jäänud Brasiilia ja Argentina kohtumise uuesti pidada

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) teatas esmaspäeval, et septembris peetud MM-valikmäng Brasiilia ja Argentina vahel, mis peatati vaid minutid pärast avalööki, tuleb uuesti pidada. Nimelt peatati kohtumine seetõttu, et väljakule jooksid tervishoiuametnikud.

Sao Paulos toimunud mäng peatati pärast viit minutit, kui Brasiilia tervishoiuametnikud väljakule tormasid, et takistada Argentina koondise mängijatel mängimast, öeldes, et nad on rikkunud riigi karantiinireegleid. Ametnike sõnul rikkusid reegleid need mängijad, kelle koduklubid on Suurbritannias: Argentinasse sisenedes oleksid mängijad pidanud kaheks nädalaks karantiini jääma.

Brasiilia tervishoiutametnike sõnul olid mängijad piiriametnikke eksitanud, teatades, et nad ei ole 14 päeva enne riiki sisenemist üheski punasesse nimekirja kantud riigis viibinud.

FIFA ütles oma avalduses, et kahe riigi suutmatus matši lõpuni mängida nõuab distsiplinaarmeetmeid. "FIFA distsiplinaarkomitee jõudis järeldusele, et kohtumise poolelijätmine tulenes osapoolte mitmetest puudustest," seisis avalduses. "Matš tuleb pidada uuesti ning seda, millisel kuupäeval ja kus määrab FIFA."

Distsiplinaarkomitee määras ka neljale Argentina koondislasele kaheks rahvusvaheliseks mänguks mängukeelu: Emiliano Buendiale, Emiliano Martinezile, Giovani Lo Celsole ja Cristian Romerole. Samuti trahvis FIFA Brasiilia ja Argentina jalgpalliliitusid rahatrahviga.

Argentina jalgpalliliit teatas, et kaebab otsuse edasi. Brasiilia jalgpalliföderatsioon kritiseeris samuti otsust ja ütles, et nad alles otsustavad, mida edasi teha.

Mõlemad riigid on juba Kataris toimuvale finaalturniirile kvalifitseerunud. Lõuna-Ameerika valikgrupi esikohal on Brasiilia, kes edestab teisel kohal olevat Argentinat nelja punktiga. Mõlemal meeskonnal on mängida veel kolm kohtumist.