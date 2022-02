Välismaal mängivatest võrkpalluritest paistsid silma diagonaalründajad

Kreeka naiste kõrgliigas jätkab suurepärast hooaega Kadi Kullerkann, kes aitas AO Markopoulo 3:0 võiduni Amazonese naiskonna üle, tuues 21 punkti. Nädala teises mängus jäädi 1:3 alla AEK-le, Kullerkannult 14 punkti. Tabelis on eestlanna koduklubi 21 punktiga kümnes, vahendab Volley.ee.

Kreeka meeste meistriliigas kerkis Renee Teppan Pireuse Olympiacose 3:0 võidumängus Kifisiase üle mängu resultatiivseimaks, tuues 17 punkti (+11). Tabelis on Olympiacos 27 punktiga kolmas.

Ka Kataris palliv Oliver Venno hoiab Eesti lippu jätkuvalt kõrgel. Viimasel nädalal vedas rahvusmeeskonna diagonaalründaja SC Police'i meeskonna kahe võiduni. Nädala esimeses kohtumises alistati 3:0 Al Wakra, Vennolt üleplatsimehena 18 punkti (+13). Teises kohtumises saadi samuti 3:0 võit Al-Shamali üle, Venno panustas 20 punkti (+18), olles taaskord mängu resultatiivseim. Liigatabelis jätkab Police 38 punktiga teisel positsioonil.

Poola meistriliigas tegi hea esituse Belchatowi Skra nurgaründaja Robert Täht, aidates oma tööandja 3:0 võiduni Lublini Luki üle. Tähe arvele jäi 10 punkti (+9). Timo Tammemaa ja Rzeszowi Asecco Resovia alistasid 3:1 Varssavi Projekti, Tammemaa tõi kuus punkti (+4). Tabelis on Belchatow 43 punktiga kolmas ja Resovia 31 punktiga kuues.

Poola esiliigas Wroclawi Gwardiat juhendav Rainer Vassiljev sai võidurõõmu tunda, sest tema meeskond sai 3:1 võidu Kluczborki üle ja on tabelis 38 punktiga seitsmes.

Itaalia naiste esiliigas pidid Olbia Hermaea naiskond ja Kristiine Miilen tunnistama Sigel Marsala Volley 2:3 paremust. Eesti koondise nurgaründaja tõi 11 punkti (+5). Olbia naiskond hoiab B-grupis 26 punktiga kuuendat kohta.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas pidi Ardo Kreegi koduklubi Arago de Sete leppima 0:3 kaotusega Chaumont´i vastu, Kreek panustas kaheksa punkti (+5). Tabelis on Sete 41 punktiga kolmas.

Meeste esiliigas aitas Robert Viiber Grand Nancy 3:2 võiduni Rennes'i üle, Viiber panustas lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (-4). Johan Vahter ja Frejusi meeskond teenisid 3:1 võidu Avignoni vastu. Liberona tegutseva Vahteri vastuvõtuprotsent oli 52. Liigatabelis hoiab Nancy 38 punktiga teist kohta, Frejus on 23 silmaga viies.

Prantsusmaa naiste meistriliigas teenis Liis Kullerkannu koduklubi Pays d'Aix Venelles 3:0 võidu Marcq en Baroeuli vastu. Kullerkann ei mänginud. Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville'i Florange sai kirja 3:0 võidu Nancy Vandoeuvre'i üle, Bratuhhina-Pitou samuti seekord kaasa ei teinud.

Rahvusnaiskonna peatreeneri Lorenzo Micelli juhendatav Le Cannet' Volero pidi tunnistama Cennes'i 2:3 paremust. Tabelis on Le Cannet 43 silmaga esikohal, Terville hoiab 34 punktiga viiendat kohta ja Venelles on 28 punktiga seitsmes. Naiste esiliigas sai Nette Peidi tööandja Quimper Volley 0:3 kaotuse Saint-Dielt ja on B-grupi tabelis 23 punktiga neljas.

Belgias olid võidukad mõlemad eestlaste tööandjad. Henri Treial ja Renet Vanker said mõlemad kirja täismängu ning aitasid Maaseiki Greenyardi 3:0 võidule Aalsti Lindemansi vastu. Treial tõi viis punkti (+4). Märt Tammearu aitas Roeselare Knackil 3:1 alistada Genti meeskonna. Hooaja ühe parema esituse teinud Tammearu arvele kogunes 15 punkti (+9), olles sellega meeskonnas resultatiivsuselt teine mees. Tabelis on Roeselare 29 punktiga esimene ja Maaseik 23 punktiga kolmas.

Iraani meistriliigas sai Markkus Keele koduklubi Sirjani Foolad ühe võidu ja ühe kaotuse. 3:0 saadi jagu Sepahanist ning 0:3 jäädi alla Urmia Shardarile. Tabelis on eestlase tööandja 38 punktiga seitsmes. Rumeenias sai Keith Puparti koduklubi Craiova kirja 3:1 võidu Zalau üle. Pupart tõi 10 punkti (+3). Tabelis on Craiova 41 punktiga kolmas.

Saksamaa meistriliiga vahegrupi ülemises tugevusgrupis kaotas vigastusest taastuva Karli Alliku koduklubi Frankfurti United Volleys 1:3 Berliinile ning Andri Aganitsa tööandja VfB Friedrichshafen jäi 0:3 alla Dürenile. Aganits tõi ühe punkti (+0). Alumises vahegrupis sai Stefan Kaibaldi koduklubi Königs Wusterhauseni Netzhoppers kirja 0:3 kaotuse Giesenilt, Kaibald ei mänginud. Ülemises grupis hoiab Frankfurt kuue silmaga kolmandat ja Friedrichshafen kolme punktiga neljandat kohta, Netzhoppers on alumises grupis 12 punktiga teine.

Soome meeste meistriliigas käis eestlastest platsil Kristo Kollo, kes aitas Akaa-Volley 3:0 võidule Raisio Loimu üle, tuues 15 punkti (+8). Tabelis on Akaa meeskond 53 punktiga teine, sama palju punkte on esikohal asuval Andrus Raadiku tööandjal Savo Volleyl. Naiste meistriliigas sai Silvia Pertentsi koduklubi LiigaPloki 0:3 kaotuse Kuusamo Pölkkylt, Pertensilt kuus punkti (-2). Tabelis on eestlanna koduklubi 28 punktiga üheksas.

Šveitsi kõrgliigas algasid play-off'id ja Laura Partsi koduklubi Zesar-VFM sai veerandfinaali avamängus 0:3 kaotuse Schaffhauseni Kantilt. Parts tõi kaks punkti (+2). Esiliiga põhiturniiril sai liiderklubi Zürichi Volero (abitreener Märt Pajusalu) 3:0 jagu Badeni Kantist.