Käsipallileegion: nädalaga visati üle poolesaja värava

Nädala suurima võidu ja parima skooritulemuse sai kirja Saksamaa kolmandas liigas mängiv Karl Roosna. Pärast paarinädalast pausi platsile naasnud 1. VfL Potsdami kapten viskas 34:17 (16:9) võidumängus HSG Ostsee üle kümme väravat. Potsdam on A-alagrupis jätkuvalt kaotuseta ja praktiliselt kindlustanud koha finaalturniiril.

Teistel Saksamaal pallivatel käsipalluritel nii hästi ei läinud. 2. Bundesligas vahetus HSC 2000 Coburgi nädalatagune võidurõõm jälle kaotusekibedusega, sest TV Grosswallstadtile jäädi valusalt 29:30 (15:16) alla. Karl Toom jäi Coburgi särgis väravata, aga panustas kaitsetöös ühe blokeeringuga.

Kuidagi ei leia õiget hoogu ka Bundesligas palliva Mait Patraili tööandja Rhein-Neckar Löwen. Eelmisel nädalal kaotati esmalt võõrsil medaliheitluses osalevale Berlini Füchsele 20:23 (10:11). Laupäeval mindi kohtumist 7:1 juhtima, ent liigatabelis selja taga paikneva HC Erlangeni vastu päästeti punkt vaid kolm sekundit enne lõppu ja tehti 26:26 viik.

Sarnaselt Patraili meeskonnaga kulges ka teise Põlva käsipalli kasvandiku koduklubi nädal Norra kõrgliigas. Alfred Timmo vigastuse tõttu kaasa ei teinud, aga Fjellhammer IL võitles lõpusekunditel ÖIF Arendali vastu välja 23:23 (13:12) viigi ning kaotas teises kohtumises tiitlikaitsja Elverum Handballile 19:37 (8:17).

Võimsalt alustasid aastat aga Dener Jaanimaa ja Daido Steel HC. Läinud nädalal lisandus tabelisse kaks võitu, kui Jaapani meistrisarjas alistati Fukuoka Golden Wolves 36:29 (21:14) ja kolmandat kohta hoidev Osaki Electric HC 31:29 (16:15). Jaanimaa viskas Daido kasuks vastavalt kuus ja üheksa väravat.

Soomes algas meistrivõistluste teine faas ehk nelja tugevama vaheturniir, kus otse poolfinaali pääsemiseks tuleb kahe parema seas lõpetada. Eestlaste koduklubid mängisid eelmisel nädalal samade vastastega ning neljast kohtumisest saadi kolm võitu, kusjuures Karjaa BK-46 alistas nagu karikafinaaliski Riihimäe Cocksi 32:27 (18:15).

Markus Viitkar tabas karjaalaste kasuks viis korda, värava võrra vähem jäi tema arvele 31:25 (13:12) võidumängus Grankulla IFK üle. Armi Pärt viskas vastavalt kolm ja kuus väravat, kui Helsingi Dicken kaotas Cocksile 22:33 (11:19) ning alistas Grankulla IFK 28:27 (12:14).

Portugalis jätkab naiste meistriliigas liidrina Lissaboni Benfica. Alina Molkova oli Benfica särgis täpne kuuel korral, kui CS Maiastarsist oldi üle 26:24 (17:13). Benfica edu Madeira SAD ees on kaheksa silma, ent tiitlikaitsjal on kaks kohtumist varuks ning Portugalis jagatakse punkte omal moel – võidu eest kolm, viigi eest kaks ja kaotuse eest üks.

Itaalia kõrgeimas sarjas ehk Serie A-s jäi Erice AC Life Style 14:25 (4:14) alla medalikonkurentsis jätkavale HC Cassa Rurale Pontiniale. Polina Gorbatsjova viskas liigatabelis üheksandaks langenud Erice kasuks kaks väravat.