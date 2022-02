Itaalias isolatsiooni määratud neidude koondis saabus erilennuga Eestisse

Teatavasti said sündmused alguse sellest, et Itaalias kehtivate koroonaviiruse reeglite tõttu pidid neli koondise mängijat, kelle vaktsineerimisest oli möödunud rohkem kui kuus kuud, andma enne tagasilendu koroonaviiruse proovi. Kuigi kõiki mängijaid oli enne kogunemist testitud, osutus üks proov positiivseks. Seetõttu suunati reedel kogu koondis koroonaviiruse testile. Kokku oli proovides neli positiivset tulemust, mistõttu suunas Itaalia terviseamet kogu koondise isolatsiooni.

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) alustas koheselt lahenduse otsimist, et koondis esimesel võimalusel Eestisse tuua. Esmalt uuriti võimalust sõidutada koondis bussiga Eestisse, aga selleks luba ei antud. Edasi tegeleti erilennu korraldamisega. Tihedas ja professionaalses koostöös Itaalia Jalgpalliliidu, Itaalia Novara piirkonna terviseameti, Torino ja Tallinna lennujaama, Eesti sotsiaal- ja välisministeeriumite, Itaalia erinevate ministeeriumite ning ettevõttega Reisiekspert õnnestus pühapäeva hilisõhtuks koondis Tallinnasse tuua.

EJLi peasekretär Anne Rei tänas südamest kõiki kiire ja tulemusliku koostöö eest "Tegelikult on see ime, et nii lühikese aja jooksul ja nädalavahetusel oli võimalik taoline operatsioon kokku panna. Siiras tänu kogu meie U-17 neidude koondise delegatsioonile, meie Itaalia partneritele sealses jalgpalliliidus, Eesti riigiametnikele, tervise- ja tööministrile, välisministrile, terviseametile, lennujaamadele, vaid kolme tunniga erilennuki leidnud Reisieksperdile. Kõigi ühise pingutuse tulemus on see, et tüdrukud jõudsid kiiresti ja turvaliselt koju," rääkis Rei.

Lennureisiks paigutati positiivse koroonaviiruse proovi andnud mängijad teistest eraldi, kõik reisijad kandsid meditsiinilise näomaske ja kasutati täiendavaid ettevaatusabinõusid.

"Koroonaviiruse pandeemia tingimustes võib reisidel ette tulla väga keerulisi olukordi, kuid on oluline, et neid lahendada inimeste heaolu ja turvalisust arvestades. Praeguses olukorras oleks võinud isolatsiooniperiood Itaalias pikeneda rohkem kui 20-päevaliseks ja see olnuks 14-, 15- ja 16-aastastele tüdrukutele võõras riigis, üksinda toas ja rangelt piiratud liikumisega väga keeruline katsumus," selgitas Rei.