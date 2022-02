Celtics võitis Hawksi, Pacers jäi alla Timberwolvesile

Celtics pikendas oma võiduseeria nüüd kaheksamänguliseks, olles võidulainel alates 29. jaanuarist. Celticsi parim oli Jayson Tatum, kes viskas 38 punkti, neist 16 kolmandal veerandajal. Lisaks võttis ta kümme lauapalli.

