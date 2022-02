Los Angeles Rams krooniti koduväljakul NFL-i meistriks

Cooper Kupp skooris oma mängu teise touchdown'i, kui mängida oli vaid üks minut ja 25 sekundit, tõi meeskonnale võidu ning nimetati ka kohtumise kõige väärtuslikumaks mängijaks. Eelmisel nädalal võitis Ramsi mängumees aasta ründemängija auhinna.

"Ma olen lihtsalt nii õnnelik," ütles Ramsi kaitseliinis mängiv Aaron Donals. "Ma tahtsin seda võitu nii väga, ma nägin seda isegi unes. Ma tunnen ennast suurepäraselt, see on ebareaalne."

Rams juhtis teise veerandi alguses 13:3, kuid Bengals kogus ennast ja teenis seitse punkti tagasi. Teisel veerandajal kaotas Rams põlvevigastus tõttu ründemängija Odell Beckham Jr.-i ning kolmanda veerandi alguses suutis Bengals 20:13 juhtima minna. Rohkem aga Rams Bengalsil tegutseda ei lasknud ning võttis lõpuks 23:20 võidu.

Võiduga liitus Rams mulluse Super Bowli võitja Tampa Bay Buccaneersiga, olles ainsad meeskonnad, kes on koduväljakul meistritiitli võitnud. Kolm aastat tagasi pidi Rams finaalis tunnistama New England Patriotsi 13:3 paremust.

