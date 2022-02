Pärnu lõpetas põhiturniiri kolmandana, Selver neljandana

Pärnu alistas kodus 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) SK Jēkabpils Lūši ja lõpetas põhiturniiri 28 punktiga kolmandal kohal. Sama palju punkte on Selveril, ent Pärnul on üks võit rohkem, mis andis neile eelise, vahendab Volley.ee.

Pärnu edukaim oli 16 punktiga (+12) Markus Uuskari, 13 silma (+4) lisas Gabriel Cavalcante. Kaotajatele tõi 11 punkti (+10) Zigurds Adamovics. Pärnu vastuvõtt oli 63%, rünnak 43%, servilt saadi 7 (16 viga) ja blokist 8 punkti. Jekabpilsi vastuvõtt oli 34%, rünnak 33%, blokipunkte kogunes 7 ja servil löödi 4 ässa (9 viga).

Päeva esimeses mängus sai Tartu Bigbank 3:1 (25:22, 25:15, 23:25, 27:25) jagu Gargzdai Amber-Arlangast, mis tähendas, et Gargždai lõpetas põhiturniiri 25 punkti ja viienda kohaga.

Valentin Kordas oli tartlaste edukaim 26 punktiga (+15), Andrii Chmirov panustas Leedu klubile 20 punkti (+13). Tartu vastuvõtt oli vastasest kehvem – 43% vs 49%, rünnakuid lahendasid aga Alar Rikbergi hoolealused paremini – 44% vs 38%. Blokis teenisid mõlemad meeskonnad 10 punkti, servijoone taga said mõlemad võrdselt 4 punkti.

Juba 16. veebruarul algavates veerandfinaalides kohtuvad võistkonnad järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5.

Põhiturniiri paremusjärjestus: 1. Tartu Bigbank, 2. TalTech, 3. Pärnu VK, 4. Tallinna Selver, 5. Gargždai Amber-Arlanga, 6. Jekabpilsi Luši, 7. RTU/Robežsardze/Jurmala, 8. Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme.

Credit24 Meistriliiga veerandfinaalpaarid:

Tartu Bigbank vs Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme

TalTech vs RTU/Robežsardze/Jurmala

Pärnu Võrkpalliklubi vs Jekabpilsi Luši

Tallinna Selver vs Gargždai Amber-Arlanga

Nelja meeskonna osalusel toimuv Final Four turniir toimub 25.-26. veebruaril Tartus A le Coqi spordihoones.