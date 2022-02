Skandinaavia karikaetapp möödus osavõtjaterohkelt

Skandinaavia karikavõistluste etapist võttis osa seitse riiki. Kohal olid nii norralased, rootslased, soomlased kui ka venelased. Pühapäevases meeste 15 kilomeetri eraldistardist klassikasõidus tuli starti lausa 115 sportlast, kelle seas Norra esindajaid pea 60.

Sõidu võitis favoriidiks loetud Harald Östberg Amundsen. Laiemas plaanis tõestas etapp aga ilmekalt, kui võimas on suurriikide tagala võrreldes väikese Eestiga. Meie suusatajatel ei õnnestunud 30 parema sekka jõuda ühelgi distantsil.

"Kui olümpiat poleks, võib-olla siis ei olekski nii palju osalejaid. Ilmselt oleks ka muid võistlusi rohkem, kus osaleda," sõnas võistluste korralduskomitee juht Kristjan Külm. "Aga jah, huvi on suur olnud ja rahvast on palju. See on järgmine koht, kus oma tulemust teha. Siit saavad nad edasi ka maailmakarikale. See on taseme poolest väga kõva võistlus."

Ette oli valmistatud viiekilomeetrine klassikaring, kusjuures sõideti ka kuulsat Tehvandi tõusu. Teiste seas katsusid sellega rammu Petter Northugi noorem vend Even ja Odd Björn Hjelmeseti poeg Lars Agnar.

"Sportlastele meeldib. Meie oleme ka rahul. Rasked rajad," sõnas Külm. "Praegusele olümpiarajale jääb Tehvandi rada minu meelest siiski alla. Aga ta on oluliselt raskem, kui ta Eesti meistrivõistluste ajal oli."

Skandinaavia karikaetapi hea korraldamine tähendab MK-etapi korraldusõiguse saamisele mõeldes kindlasti plusspunkte.