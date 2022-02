ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kuidas läheb Sildarul oma trumpala kvalifikatsioonis?

Sildaru pidi pühapäeva varahommikul Pekingi olümpiamängudel tegema oma teise stardi, osaledes pargisõidu kvalifikatsioonis, kuid kehva ilma tõttu lükati kvalifikatsioon edasi.

Uue kava järgi peetakse kvalifikatsioon esmaspäeval Eesti aja järgi kell 4 varahommikul ja lõppvõistlus teisipäeval Eesti aja järgi algusega kell 3.30.

"Natuke oleme pettunud, et täna [võistelda] ei saanud. Kõigil oleks muidugi raske olnud," nentis Sildaru treener Mihkel Ustav. "Kõige rohkem oleme tegelikult pettunud selles, et kui saaksime finaali, siis finaalipäeval oleks rennisõidu trenn samal ajal kui finaal, mis sööks ühe treeningu ära kolmest. Kuna nüüd lükati päev edasi veel, siis tehniliselt sööb ka teise rennisõidu treeningu ära, kui meil hästi läheb. See on minu suurim mure."

Pargisõit on neljapäeval 20. sünnipäeva tähistava Sildaru trumpalaks: aastate jooksul on ta sel alal võitnud neli X-mängude kuldmedalit ja kroonitud kolmekordseks juunioride maailmameistriks. Tunamullu võitis ta Lausanne'is toimunud noorte olümpiamängudel pargisõidus kuldmedali.

Esmaspäevases kvalifikatsioonis võistleb 27 sportlast, Sildaru on hüppejärjekorras norralanna Johanne Killi, šveitslanna Sarah Höfflini ja Hiina tähe Eileen Gu järel neljas.