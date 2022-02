Kriisa aitas Arizona võiduni, Tass ja Böckler pidid leppima kaotusega

Kerr Kriisa aitas Arizona Wildcatsi 92:68 võidule Washington Huskiesi üle. Endiselt randmevigastusega kimpus olev Kriisa alustas kohtumist algviisikus ning viibis väljakul 32 minutit. Selle ajaga jäi eestlase arvele kuus punkti (kolmesed 2/9), üks lauapall, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga, vahendab Korvpall24.

Arizona on sel hooajal võitnud 22 ja kaotanud kaks kohtumist ning on Associated Pressi koostatud üleriigilises pingereas neljandal kohal.

Matthias Tassi ja Leemet Böckleri kodumeeskond Saint Mary's Gaels pidi vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi 58:74 tulemusega alla NCAA tippu kuuluvale Gonzaga Bulldogsile. Algkoosseisus alustanud Tass viskas 14 punkti, (kahesed 6/14, kolmesed 0/1, vabavisked 2/2), hankis viis lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, blokeeris ühe vastaste pealeviske ning tegi ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga. Leemet Böckler seekord platsile ei pääsenud.

Saint Mary's jätkab hooaega 20 võidu ja kuue kaotusega, Associated Pressi pingereas on Saint Mary's 22. kohal.

Carlos Jürgens ja Oral Roberts Golden Eagles alistas kodusaalis Kansas City Roosi 91:86, eestlase arvele jäi kolm punkti ja üks lauapall. Kasper Suuroru kodumeeskond St. Francis Brooklyn Terriers sai võõrsil jagu Central Connecticut Blue Devilsist 67:50, Suurorg haaras ühe lauapalli. Wisconsin Badgers kaotas kodusaalis 65:73 Rutgers Scarlet Knightsile, Badgersi ridadesse kuuluv Markus Ilver väljakul ei käinud.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.ee.