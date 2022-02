Embiid aitas 76ersi võiduni, Warriors alistas Lakersi

Philadelphia 76ersi eest tegi suurepärase esituse Joel Embiid, kes viskas 33 minutiga 40 punkti (kahesed 7/17, kolmesed 4/5, vabavisked 14/15), haaras 14 lauapalli, andis 10 korvisöötu ja tegi kolm vaheltlõiget. 76ersi eest jõudsid kahekohalise punktisummani veel Tyrese Maxey ja Tobias Harris, kes tõid vastavalt 16 ja 11 punkti.

Kaotajate poolel säras tagamängija Darius Garland, kelle arvele jäi 27 punkti ja neli lauapalli. Idakonverentsis on Philadelphia 76ers (34-22) viiendal kohal, Cavaliers (35-22) paikneb kolmandal kohal.

A MONSTER performance from @JoelEmbiid



The 25+ PT scoring streak rolls on as he puts up 40 PTS, 14 REB, 10 AST in the @sixers win! pic.twitter.com/2dYRAwbXTy